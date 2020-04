Star Wars: torna Jar Jar Binks? L'attore lo farebbe ad una condizione

Jar Jar Binks è uno dei personaggi più bistrattati di Star Wars e nonostante gli appassionati siano divisi da tempo sulla bontà o meno del personaggio, alcuni fan hanno proposto una teoria che se fosse reale conferirebbe decisamente maggior appeal al personaggio. E solo in quell'occasione l'interprete di Jar Jar, Ahmed Best, tornerebbe.

Una semplice fan theory comparsa su Reddit sostiene che Jar Jar in realtà sia un Sith, collocato vicino ad Anakin allo scopo d'indirizzarlo verso il Lato Oscuro.

Un'ipotesi che piacerebbe molto ad Ahmed Best, che nel corso degli anni ha sofferto molto il giudizio critico e negativo nei confronti di Jar Jar, e che lo renderebbe più propenso a tornare.



Ci sono fan che apprezzano il personaggio sin dalla sua comparsa nella serie prequel:"George me lo disse anni fa: i bambini che adorano Jar Jar diventeranno adulti e adoreranno Jar Jar. E aveva ragione: parlo con molte persone che mi dicono 'Jar Jar ha segnato la mia infanzia' ed io sto con loro. E come ho detto, uno dei motivi per cui ho fatto la Jedi Temple Challenge sono stati quei bambini che mi hanno rialzato. E ora sono adulti e hanno figli. E vogliono continuare a trasmetterlo ai bambini. E quindi si penso che la teoria di Darth Jar Jar mi abbia aiutato molto perché penso che le persone a cui piace davvero questa teoria sono le persone che sono fan di Jar Jar [...] Non sto necessariamente dicendo che Darth Jar Jar sia reale". Ma il fatto che esistano fan disposti a credere a questa teoria lo fa stare bene e lo indurrebbe più facilmente a tornare nel franchise.

Ahmed Best ha escluso un ritorno in Star Wars: Kenobi mentre lo scorso luglio il personaggio di Jar Jar Binks divenne tendenza su Twitter per un motivo molto particolare che coinvolge Mark Hamill.