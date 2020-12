Star Wars, Tom Hiddleston diventa un giovane Palpatine in questa sorprendente fan art

Grazie a Disney+ l'universo di Star Wars si è espanso con la serie live-action The Mandalorian, a cui seguirà quella dedicata a Obi-Wan Kenobi, e già si parla di altri titoli e spin-off. A molti fan piacerebbe vedere in futuro, al cinema o in tv, un approfondimento sulle origini di Palpatine, e qualcuno già pensa a chi potrebbe interpretarlo.

Una fan art pubblicata su Instagram, per esempio, immagina un giovane Imperatore interpretato da Tom Hiddleston, volto di Loki nel Marvel Cinematic Universe. L'immagine è stata realizzata da ApexForm, e la si può vedere anche in calce alla notizia.

Tom Hiddleston, intanto, riprenderà il ruolo del Dio dell'Inganno nel 2021, quando dovrebbe arrivare in streaming la serie Marvel dedicata a Loki. Nel franchise Star Wars, invece, hanno recentemente debuttato in versione live-action due beniamine delle serie animate, Bo-Katan Kryze (interpretata da Katee Sackhoff) e Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Nell'ultimo episodio di Star Wars: The Mandalorian, inoltre, è stato finalmente rivelato il nome di Baby Yoda, il personaggio che fin dalla prima stagione ha fatto innamorare tutti.

Altra novità dalla galassia lontana lontana è l'uscita, da qualche settimana, dello speciale natalizio Lego Star Wars, che sembrerebbe aver confermato una teoria su Finn.

Per altri aggiornamenti su Star Wars, rimandiamo alle idee di George Lucas sulla sua trilogia sequel mai realizzata.