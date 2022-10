Star Wars, tirata d'orecchi di Disney a Lucasfilm? 'Non annunciate film a rotta di collo'

Secondo quanto riferito, <>Lucasfilm avrebbe ricevuto una tirata d'orecchi da Disney riguardo la programmazione dei prossimi progetti cinematografici di Star Wars, annunciati troppo spesso e con troppa poca pianificazione.

Con tanti progetti in sviluppo sia per lo streaming di Disney Plus che per il grande schermo, il franchise di Star Wars è più vivo che mai ma sta andando incontro ad una trasformazione radicale: specialmente sul lato cinematografico, c'è una gran confusione in merito ai film in uscita più o meno prossimamente, confusione che è stata anche il frutto di una gestione un po' facilona in fatto di annunci da parte della presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

A tal proposito, l'ex editore di The Hollywood Reporter Matthew Belloni, che oggi scrive per Puck, afferma che la Disney avrebbe "consigliato" alla Kennedy di "smetterla di annunciare progetti e partner creativi", per evitare contraccolpi "quando quei progetti non si realizzeranno, come spesso accade alla Lucasfilm". Tra questi progetti sventolati in pompa magna e poi spariti dai radar, come ricorderete, il film Rogue Squadron di Patty Jenkins, che ora è stato rimosso dal programma uscite, la misteriosa trilogia di Rian Johnson e addirittura una saga creata dagli showrunner di Game of Thrones David Benioff e D.B, successivamente scartata.

Attualmente sembrerebbero essere tre i film di Star Wars più concreti: il lungometraggio scritto e diretto da Taika Waititi, il film prodotto da Kevin Feige e scritto da Michael Waldron e infine il nuovo film di Damon Lindelof, che stando proprio al The Hollywood Reporter utilizzerà alcuni personaggi della trilogia sequel.

La Lucasfilm e Kathleen Kennedy impareranno dai propri errori? Continuate a seguirci per tutte le prossime novità dal mondo di Star Wars.