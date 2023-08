Star Wars, Timothy Olyphant tornerà nel film di The Mandalorian di Dave Filoni?

Mentre si discute del futuro di The Mandalorian 4 e del film di Star Wars di Dave Filoni pensato per concludere la saga di Din Djarin e Grogu, l'attore Timothy Olyphant è stato interrogato sulla possibilità di tornare nei panni dello sceriffo Cobb Vanth anche per il progetto cinematografico.

Come si legge su The Playlist l'attore, che interpretato il ruolo di Cobb Vanth in un solo episodio di The Mandalorian e in due capitoli di The Book of Boba Fett, si è detto prontissimo a tornare nella saga di Star Wars, anche se solo per un cameo: "È stato davvero bello lavorare a quei due progetti e i ragazzi sanno che risponderei immediatamente ad una loro chiamata, qualora avessero bisogno di Cobb", ha detto Olyphant. "Non mi interessa se per una parte gigantesca o semplicemente per un piccolo cameo. So che sarebbe comunque divertente, anche se solo per un pomeriggio."

L'attore, che si è fatto un nome sul grande e il piccolo schermo interpretando i cowboy dalla testa calda, ha inoltre spiegato quanto si sia sentito fortunato a indossare brevemente l'armatura di Boba Fett e ad essere stato accolto così bene dai fan della saga: "Onestamente, posso dirti che mi sento molto, molto fortunato. Ho fatto solo due episodi eppure mi sono sentito immediatamente parte integrante di quel mondo, mi hanno creato un personaggio memorabile."

In attesa di aggiornamenti, scoprite quale potrebbe essere il titolo del film di Star Wars di Dave Filoni.