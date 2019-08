Star Wars: le timeline ufficiale della saga rivela i titoli delle tre trilogie

Dopo aver visto il primo trailer di The Mandalorian, la Disney e la Lucasfilm hanno approfittato del D23 Expo che si sta tenendo in questi giorni ad Anaheim per svelare la timeline ufficiale di Star Wars, che al momento ovviamente comprende solo i film e le serie tv inclusi nella Saga degli Skywalker.

L'ambientazione temporale dei vari capitoli della saga è piuttosto chiara anche senza vedere la timeline ufficiale, ma come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia ha confermato ufficialmente le tre ere in cui è suddivisa la saga in linea con le tre trilogie

La prima è l'Era della Repubblica e comprendere gli episodi I,II, e III, Clone Wars e Solo: A Star Wars Story, mentre nella seconda, l'Era della Ribellione, troviamo gli episodi IV, V, e VI e Rogue One: A Star Wars Story. Infine l'Era della Resistenza oltre agli episodi VII, VIII e IX (L'Ascesa di Skywalker) comprende anche Star Wars Resistance e Star Wars: Galaxy's Edge, la nuova attrazione situata al Disneyland Park di Anaheim.

Il grafico inoltre colloca tutti i film e le serie tv in una linea temporale che rende molto bene la distanza tra un episodio e l'altro: vediamo infatti che Una Nuova Speranza è molto vicino a La Vendetta dei Sith e praticamente sovrapposto a Rogue One, mentre il più grande salto temporale è tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza.

A cavallo tra l'Era della Repubblica e l'Era della Ribellione potremo assistere alla serie tv di Obi-Wan Kenobi, annunciato ufficialmente ieri da Kethleen Kennedy sul palco del D23 insieme a Ewan McGregor.