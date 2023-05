Star Wars, Thrawn sarà il prossimo, grande villain? Dave Filoni: 'Assolutamente'

Una delle critiche più spesso rivolte alla trilogia sequel di Star Wars è quella relativa all'inconsistenza dei nuovi villain presentatici dal franchise, tra un Kylo Ren la cui svolta è stata troppo prevedibile e uno Snoke non pervenuto. Chi potrà, dunque, raccogliere l'eredità di Darth Vader nel nuovo corso della saga?

Mentre Kathleen Kennedy parla della possibilità di realizzare un film di Star Wars ogni tre o quattro anni, Dave Filoni fuga ogni dubbio: secondo l'autore è il Grand'Ammiraglio Thrawn il maggior indiziato a diventare il nuovo villain del franchise nel corso di quest'arco narrativo che ci racconterà ascesa e caduta della Nuova Repubblica.

"Assolutamente, a mio modo di vedere. Thrawn è diventato un villain davvero iconico perché è diverso da tutto ciò che abbiamo visto prima. Non è un altro tizio cattivo che indossa un elmetto o impugna una spada laser, capite? [...] Lui non è così [come Darth Vader], non ha tutte quelle abilità, ma può combattere in altri modi. È un personaggio chiave in questo periodo, siamo fortunati ad averlo e siamo fortunati ad avere Lars [Mikkelsen] a interpretarlo" sono state le parole di Filoni.

Cosa ne pensate? Intravedete anche voi un simile potenziale nel nostro Grand'Ammiraglio? Fatecelo sapere nei commenti! Buttando un occhio al glorioso passato, intanto, nei giorni scorso Star Wars: Episodio III ha sbancato al box-office in occasione del suo ritorno in sala.