Star Wars: The Skywalker Legacy, guardate i primi dieci minuti dello speciale documentario

La Disney ha caricato su YouTube i primi 10 minuti del documentario Star Wars: The Skywalker Legacy, uno speciale dietro le quinte che sarà disponibile come materiale bonus nell'edizione home-video di L'Ascesa di Skywalker, che arriverà in 4K, Blu-ray e DVD dal prossimo 31 marzo negli USA.

Il filmato presenta diverso materiale d'archivio che ripercorre la creazione della trilogia originale, con questa clip di 10 minuti che inizia con uno sguardo ravvicinato alla realizzazione de Il Ritorno dello Jedi.

Il filmato si fonde quindi con le riprese dietro le quinte di The Rise of Skywalker, e include alcune interviste con il cast e la troupe, incluso il regista J.J. Abrams, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac e Billy Dee Williams. Abbiamo anche alcuni dettagli sui vari alieni, droidi e luoghi costruiti per il film, che mostrano la cura per l'artigianato che da sempre ha contraddistinto la saga creata da George Lucas.

Come al solito, potete gustarvi la clip in calce all'articolo.

La settimana scorsa la Disney ha pubblicato Star Wars IX a sorpresa negli store digitali USA, una manovra pensata per alleggerire la quarantena dei fan costretti a casa a causa della pandemia di Coronavirus.

Per altri approfondimenti, scoprite il cameo della mascotte di Bad Robot in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.