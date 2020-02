Star Wars: The Rise of Skywalker ha ufficialmente superato gli incassi di Rogue One

Star Wars: The Rise of Skywalker, ultimo capitolo della Skywalker Saga della Lucasfilm, in queste ore ha superato ufficialmente gli incassi totali di Rogue One: A Star Wars Story, prequel stand-alone uscito nel 2016.

Il film scritto e diretto da JJ Abrams ha guadagnato $1,058 miliardi in tutto il mondo, posizionandosi davanti allo spin-off e ai suoi $1,056 miliardi. Star Wars: The Force Awakens è al primo posto con $2,068 miliardi mentre Star Wars: The Last Jedi ha guadagnato $1,332 miliardi, un numero che The Rise of Skywalker non riuscirà a raggiungere.

La trilogia si conferma quindi il progetto più riuscito della Lucasfilm, considerando che il prequel Solo: A Star Wars Story del 2018 aveva incassato soltanto $392,9 milioni di dollari: Episodio VII, VIII e IX occupano in sequenza i primi tre posti della "classifica" interna dei nuovi capitoli della saga prodotti sotto l'Era Disney, con Rogue One e Solo rispettivamente al quarto e al quinto posto. In futuro, la compagnia dovrà lavorare duramente per riuscire a raggiungere quel livello di successo, nonostante va notato che la trilogia sequel ha dimostrato un calo di incassi progressivo.

Escluse le serie tv Disney+, il prossimo progetto per la sala cinematografica legato all'universo di Star Wars dovrebbe arrivare a dicembre 2022.

