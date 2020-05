Star Wars: The Rise of Skywalker, il set fu colpito da una tempesta di sabbia: il video

Lunedì 4 maggio è stata la Giornata Mondiale di Star Wars, interamente dedicata alla saga fantascientifica creata da George Lucas e al grandissimo franchise amato da diverse generazioni di fan, e proprio lunedì John Boyega ha voluto ricordare un momento sul set de L'Ascesa di Skywalker in cui c'è stato bisogno di tanta Forza.

Per le riprese di Pasaana, infatti, la produzione ha scelto di girare in pieno deserto, per l'esattezza quello del Wadi Rum, e durante una delle giornate di lavorazione il set è stato colpito da una violenta tempesta di sabbia che ha colto la produzione di sorpresa ma non impreparata. Nel video condiviso da Boyega, lo vediamo infatti riparato sotto un grande telo, così da non respirare tutta quella sabbia in movimento, e alla sue spalle, sotto la stessa protezione, c'è anche Oscar Isaac, che ha il visto coperto da una sciarpa.



In tutto ciò, Boyega ha scritto: "Buona giornata di Star Wars a tutti! Ecco me e Oscar Isaac agghiacciati durante una tempesta di sabbia. Non abbiamo potuto girare, ma che bei tempi". Durante il video sentiamo anche un membro della troupe che comunica le linee guida di protezione durante la tempesta. Fateci sapere cose ne pensate.



