Star Wars, in The Rise of Skywalker è stata nascosta la colonna sonora dei film prequel

La colonna sonora di Star Wars: The Rise of Skywalker, che ha rappresentato la 52esima nomination agli Oscar per il compositore John Williams, contiene al suo interno dei frammenti musicali nascosti delle musiche di La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith.

A rivelarlo Don Williams, il fratello dell'acclamato musicista, la colonna sonora di Star Wars: The Rise of Skywalker include i temi di tutti i film precedenti della saga, dal "Tema della Princess Leia" al "Tema di Yoda", che si distinguono chiaramente durante la narrazione del capitolo di JJ Abrams.

Un po' più celati ci sono anche:

"Return to Tatooine", apparso in Star Wars: The Rise of Skywalker in una delle scene tra cui Zorri Bliss ( Keri Russell ) e originariamente composto per Star Wars: Attack of the Clones nella scena in cui Anakin Skywalker ( Hayden Christensen ) ritorna sul suo pianeta natale in cerca di sua madre, Shmi Skywalker ( Pernilla August ).

"Battle of the Heroes", tratto da Star Wars: Revenge of the Sith, che in Star Wars: The Rise of Skywalker viene utilizzato durante una delle scene di apertura del film: il brano originale viene suonato per la prima volta durante le scene di lotta tra Obi-Wan Kenobi ( Ewan McGregor ) e Anakin sul pianeta vulcanico Mustafar,

) e Anakin sul pianeta vulcanico Mustafar, "Il tema del generale Grievous", aggiunto in Episodio IX in alcune scene con protagonista il generale Pryde.

"Duel of the Fates", iconico brano de La Minaccia Fantasma: non è presente nel film ma è stato incluso in un trailer promozionale e nell'album della colonna sonora ufficiale.

