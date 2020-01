Star Wars: The Rise of Skywalker, guardate questa imponente edizione home-video

Anche se non è stata ancora annunciata alcuna data di uscita ufficiale, Target ha alzato il sipario sulla sua versione home-video esclusiva per Star Wars: The Rise of Skywalker, che debutterà sul mercato fra qualche mese.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, si tratta di una prestigiosa edizione UHD 4K che include anche un libro da collezione e diversi contenuti bonus esclusivi.

Non ci sono ancora dettagli sui contenuti speciali di The Rise of Skywalker per ora, ma è facile supporre che l'offerta sarà massiccia (ma non aspettatevi di vedere la sceneggiatura originale di Colin Trevorrow), e anche se la data di uscita non è stata confermata, per farsi un'idea basti ricordare che il cofanetto della Skywalker Saga è stato confermato per il 31 marzo. Questa data di uscita è in linea con il rilascio delle edizioni home-video dei precedenti film di Star Wars, quindi c'è una buona possibilità che (ri)vedremo The Rise of Skywalker in primavera, tra marzo e aprile.

Per quanto riguarda il già citato cofanetto Skywalker Saga, sarà composto da un set da 27 dischi e può essere ordinato in esclusiva su Best Buy al prezzo di $249,99 dollari.

Diretto da JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalkerstars include Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Greg Grunberg, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Dominic Monaghan, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Ian McDiarmid e Carrie Fisher. Il nono film della saga ha ufficialmente superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale e ha ottenuto ben tre candidature agli Oscar 2020.