In Star Wars: The Rise of Skywalker c'è un cameo di George Lucas che nessuno ha notato

A quanto pare in Star Wars: The Rise of Skywalker, ultimo film della saga degli Skywalker scritto e diretto da JJ Abrams, ci sarebbe anche un cameo di George Lucas che nessuno è stato in grado di rintracciare fino ad ora.

Anzi, la notizia è emersa direttamente da uno scoop della ABC News, con il corrispondente Clayton Sandell che ne ha discusso con i sound designer del film David Acord e Matt Wood: a quanto pare il creatore della saga è stato inserito nel film tramite un cameo vocale, che però i due membri della troupe non hanno voluto rivelare.

"The Rise of Skywalker, hanno rivelato le fonti ABC News, contiene anche un segretissimo easter-egg audio: un grido che è in realtà la voce del creatore di Star Wars George Lucas", ha condiviso Sandell per Good Morning America. "La clip audio, chiamata affettuosamente 'The George', è stata originariamente registrata per il film del 1973 American Graffiti. È apparsa in diversi capitoli della serie, tra cui Rogue One: A Star Wars Story e Star Wars: The Last Jedi".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un dietro le quinte sugli effetti speciali usati in Star Wars IX e gli ultimi aggiornamenti sul presunto finale alternativo per il film Disney e Lucasfilm. Vi ricordiamo che fra qualche giorno ritroveremo l'opera agli Oscar 2020, dove è stata nominata in tre diverse categorie: miglior montaggio sonoro, migliori effetti speciali e miglior colonna sonora.