Star Wars: The Mandalorian potrebbe essere l'ancora di salvataggio del film su Boba Fett?

È notizia di qualche giorno fa che il film spin-off incentrato su Boba Fett, uno dei personaggi più acclamati della saga fantascientifica ideata dal visionario George Lucas, è stato accantonato. Sebbene ad annunciarlo sia stata la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, il dubbio di un futuro possibile ripescaggio aleggia con insistenza.

Come vi abbiamo ampiamente riportato, nel corso di una proiezione speciale di Black Panther il giornalista Erick Weber ha avuto la possibilità di avvicinare il boss della Lucasfilm per dei chiarimenti circa il futuro della pellicola stand-alone su Boba Fett. Stando al tweet di Weber il progetto sarebbe definitivamente morto, tenendo conto anche del fatto che al momento lo studio è immerso a tempo pieno nello sviluppo della serie televisiva The Mandalorian che i fan di Guerre Stellari potranno apprezzare sulla piattaforma di streaming di prossimo lancio nel 2019.

Sul punto, tuttavia, abbiamo un recente aggiornamento che potrebbe riaccendere le speranze di milioni di appassionati. Stando ad una fonte di Entertainment Weekly oltre ad essere confermato quanto già largamente spiegato da Erick Weber, vi è comunque una possibilità di rinascita a lungo termine dei piani. Cosa può significare questo? Si potrebbe presumere, come legittimante afferma il portale Jedi News, che il lungometraggio vedrebbe la luce verde in futuro cavalcando l’onda del successo dello show The Mandalorian, la cui storia è curata da Jon Favreau e che vedrà un’ambientazione narrativa a cavallo tra la caduta dell’Impero e l’ascesa del Primo Ordine.

È bene precisare che si naviga nel mare aperto delle voci di corridoio e delle supposizioni, pertanto di certo, almeno per il momento, vi è solamente la produzione dell’Episodio IX di Star Wars assieme alla trilogia elaborata dal regista Rian Johnson. Il mancato successo al botteghino di Solo: A Star Wars Story potrebbe diventare tra qualche anno solamente un brutto ricordo e la fiducia nella lavorazione del nuovo spin-off potrebbe essere innestata proprio dalle avventure del pistolero solitario che approderà su Disney Play.

Voi cosa ne pensate della scelta della Lucasfilm? Ditecelo nei commenti.