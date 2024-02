Star Wars, The Mandalorian & Grogu risparmia: la California pagherà 21 milioni di budget

Il budget di The Mandalorian & Grogu, nuovo film cinematografico della saga di Star Wars sequel dell'acclamata serie tv, sarà girato in California e beneficerà di un grosso finanziamento statale che permetterà a Lucasfilm e Disney di risparmiare sulla produzione.

Come segnalato da Deadline, infatti, The Mandalorian & Grogu ha ricevuto ben 21,7 milioni di dollari in crediti d'imposta: lo stato della California non vuole perdere la produzione del film di Din Djarin, dopo che i creatori della serie tv originale Dave Filoni e Jon Favreau avevano realizzato tutte le precedenti tre stagioni nel Golden State.

Come spiegano gli addetti ai lavori, si tratta di uno degli stanziamenti più importanti nella storia della California Film Commission, di poco inferiore a quello stanziato per Bumblebee (22,4 milioni) ma superiore sia ai 20,8 milioni di dollari di Captain Marvel sia ai 20,2 milioni di dollari assicurati da Quentin Tarantino per il suo decimo e ultimo film, The Movie Critic. "Si stima che quest'anno verranno assunti 500 membri della troupe, 54 membri del cast e 3.500 attori secondari per 92 giorni di riprese in California", aggiunge il rapporto, "Si prevede che The Mandalorian & Grogu genererà la cifra record di 166.438.000 dollari in investimenti nello Stato".

