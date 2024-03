Star Wars: The Mandalorian & Grogu, il titolo di lavorazione svela dettagli sulla trama?

In questi giorni sono trapelati i titoli di lavorazione dei due prossimi film di Star Wars, quello dedicato a Rey Skywalker che includerà il ritorno di Daisy Ridley e quello di The Mandalorian & Grogu, sequel della fortunata serie tv di Disney+.

Questi titoli fittizi, come forse saprete, vengono spesso utilizzati dalle grandi produzioni di Hollywood quando si devono allestire dei set in location per dissuadere fan o paparazzi dal presentarsi (Daredevil: Born Again, ad esempio, ha utilizzato il titolo fake "Out the Kitchen" durante le riprese tra le strade di New York), ma il più delle volte possono nascondere indizi relativi alla trama del film: nel caso di The Mandalorian & Grogu, in effetti, il titolo di lavorazione "Thunder Alley" è legato all'universo di Star Wars.

Come riportata la famosa 'Wookiepedia', la Wikipedia del franchise creato da George Lucas, Thunder Alley è una location della galassia lontana lontana apparsa per la prima volta nelle pagine di Before The Storm, un romanzo sull'Universo Espanso che è stato il primo capitolo della trilogia di The Black Fleet Crisis: in quella storia Thunder Alley era una regione dello spazio lungo i confini della Nuova Repubblica pattugliata da diverse flotte, tra le quali la Seconda e la Prima Flotta, quest'ultima impegnata anche nella difesa della città-pianeta Coruscant.

Vi ricordiamo che The Mandalorian & Grogu riceverà un grosso finanziamento dalla California quando inizierà le riprese nello Stato, in vista dell'uscita fissata per maggio 2026.