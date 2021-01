Star Wars: The High Republic, oggi lo speciale evento dedicato al nuovo ciclo di racconti

Oggi alle ore 18, su StarWars.com e il canale Youtube del franchise si terrà una speciale diretta dedicata al lancio di Star Wars: The High Republic, la nuova iniziativa editoriale che comprende libri e fumetti in arrivo in Italia dal prossimo marzo.

Oltre ad introdurre una nuova ambientazione, quella della gloriosa Alta Repubblica, questo nuovo ciclo di racconti farà da apripista a una nuova ondata di prodotti tra cui l'annunciata serie live-action The Acolyte, realizzata da Leslye Headland (Russian Doll) per il servizio streaming Disney+ e ambientata proprio nel periodo di massimo splendore dell'Ordine dei Jedi.

L'evento in questione coinvolgerà tutti e cinque gli autori delle prime storie di The High Republic: Claudia Gray (Into the Dark), Justina Ireland (A Test of Courage), Daniel José Older (IDW Publishing’s The High Republic Adventures), Cavan Scott (Marvel’s The High Republic), e Charles Soule (Light of the Jedi), i quali saranno accompagnati durante la live da Michael Siglain della divisione Publishing Lucasfilm e Kristin Baver di StarWars.com.

Nella timeline dell'universo creato da George Lucas, lo ricordiamo, il periodo dell'Alta Repubblica è collocato 200 anni prima degli eventi della trilogia prequel.

In attesa di scoprire le novità della presentazione, vi lasciamo al primo capitolo di Light of the Jedi, il romanzo che inaugurerà il nuovo ciclo narrativo domani, 5 gennaio, nelle librerie degli Stati Uniti.