Star Wars, nella terza trilogia Anakin non è mai nominato: lo sapevate?

Con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si è conclusa pochi mesi fa, dopo nove film e più di quarant'anni, la saga Skywalker. Gli episodi della trilogia sequel, come sappiamo, sono stati realizzati sotto l'egida della Disney. Quello che non tutti hanno notato è che in questi tre film il nome di Anakin non viene pronunciato una sola volta.

Eppure si tratta di uno dei personaggi chiave dell'intero franchise, e la sua presenza aleggia anche negli ultimi tre episodi della saga. Quando si parla di lui, però, come ha fatto notare per primo il sito Screen Rant, si utilizza sempre il nome di Darth Vader o un qualche pronome, e naturalmente non può trattarsi di una scelta casuale.

Per fare qualche esempio, quando in Il Risveglio della Forza Han Solo parla a Leia di suo nipote Ben / Kylo Ren, dice che "c'è troppo Vader in lui". Oppure, Maz Katana parlando della spada laser trovata da Rey sostiene che è "del padre di Luke".

La tendenza continua nel successivo Gli Ultimi Jedi. Per Snoke Ben potrebbe essere "un nuovo Vader", mentre quando Rey discute con Luke sottolinea come Vader, e non Anakin, abbia trovato la sua redenzione.

Infine, in L'Ascesa di Skywalker, assistiamo al ritorno dell'Imperatore Palpatine, il principale responsabile della trasformazione di Anakin Skywalker in Darth Vader. Anche in questo caso, nessuno utilizza il nome originario del personaggio, che nella battaglia finale interviene con la sua voce, insieme a quelle degli altri Jedi, a sostegno di Rey.

Per restare in tema Star Wars, negli ultimi giorni abbiamo visto una fan art che immagina un duello tra Darth Vader e Kylo Ren,