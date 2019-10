Star Wars, i termini Forza, Jedi e Padawan aggiunti ufficialmente nel dizionario Oxford

Dal 1977 la saga di Star Wars ha monopolizzato l'attenzione della cultura pop, e adesso il franchise di George Lucas potrà fregiarsi anche di un riconoscimento piuttosto illustre.

L'Oxford English Dictionary ha recentemente pubblicato la sua "New Words List" per ottobre del 2019, che aggiorna le pagine del volume con nuove aggiunte e/o modifiche varie ed eventuali: la lista ufficiale rivela che diversi termini inventati da Lucas per Episodio IV: Una Nuova Speranza, primo film della saga in ordine cronologico di uscita, sono stati inseriti nel dizionario.

Tra questi le parole "Jedi", "Forza" e "Padawan", con rispettive descrizioni.

La parola Jedi, ad esempio, viene descritta: "Nell'universo immaginario dei film di Star Wars: un membro di un ordine di eroici, abili monaci guerrieri che sono in grado di sfruttare il potere mistico della Forza". Allo stesso modo, Padawan è definito come "un apprendista Jedi", mentre Spada Laser è "un'arma simile a una spada, ma con un raggio di luce distruttivo al posto di una lama".

Il termine Forza è stato poi aggiornato per includere anche l'accezione che la parola assume nell'universo di Star Wars, e una nuova voce recita "un campo mistico di energia universale". Anche la definizione di Trucco Mentale è stata aggiornata per ricollegare i lettori a Jedi.

Queste aggiunte al dizionario arrivano con un tempismo a dir poco azzeccato, dato che fra poche settimane il franchise si aggiornerà con la sua prima serie televisiva live-action, The Mandalorian, che uscirà al debutto di Disney+, con il videogame Star Wars Jedi: Fallen Order e e poi ovviamente con il nuovo capitolo cinematografico Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe portare a una conclusione definitiva la saga principale iniziata nel 1977.

