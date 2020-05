Star Wars, una teoria sul ritorno di Palpatine chiama in causa Darth Vader

Con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si è conclusa la terza trilogia cinematografica, nonché la saga Skywalker, con l'addio agrodolce di Mark Hamill al suo personaggio. Il film presenta alcuni aspetti controversi, in particolare per molti fan è stato difficile accettare il ritorno di Palpatine, dopo la sua apparente morte in Il Ritorno dello Jedi.

L'Episodio IX, infatti, ha rivelato che l'Imperatore Palpatine è in realtà sopravvissuto, entrando in possesso di un corpo clone, ed è rimasto nell'ombra a muovere i fili del Primo Ordine. Adesso, grazie al romanzo di Rae Carson dedicato a L'Ascesa di Skywalker, Screenrant ha elaborato una nuova teoria sul ritorno di Darth Sidious, che chiama in causa Darth Vader.

Secondo il libro, Palpatine iniziò a dubitare di Anakin Skywalker da quando era venuto a sapere di suo figlio Luke. Unendo tutti i puntini della storia, Screenrant ipotizza così che inizialmente Darth Sidious avesse intenzione di trasferire la sua essenza nel corpo di Anakin, e che in seguito avesse adottato l'idea della clonazione come "piano B". Che si rivela, infatti, fallimentare: l'Ordine Finale preparato in tutta fretta, con l'Imperatore già molto indebolito e, di conseguenza, sconfitto in modo relativamente facile alla fine di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Si tratta naturalmente di una semplice teoria, che approfitta dei "buchi" che hanno lasciato libertà di interpretazione e che vengono parzialmente riempiti dai libri, grazie ai quali abbiamo scoperto per esempio la vera storia di Exegol.