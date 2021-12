Star Wars, perché Yoda parla così? La bizzarra teoria

Vi siete mai chiesti come mai Yoda parli in modo così strano? Ebbene, una recente teoria elaborata da un fan di Star Wars potrebbe aver dato una risposta a questo mistero.

Bisogna ricordare che George Lucas, il creatore di Star Wars, ha costruito il personaggio di Yoda attorno a un carattere enigmatico. Infatti, nel corso della saga di Guerre Stellari, abbiamo avuto modo di vedere solamente altre due creature della sua specie. Nella visione di Lucas, Yoda doveva incarnare la figura del vecchio e saggio maestro, in grado di consigliare il giovane Luke nel cosiddetto “Viaggio dell’Eroe”, secondo la definizione data da John Campbell, alla base della struttura narrativa della trilogia originale. Se non conoscete John Campbell, si tratta di un importante saggista americano del Novecento, le cui tesi sono state di grande ispirazione per la creazione di Guerre Stellari, come dimostrano i consigli dati da Lucas a Jon Favreau per The Mandalorian.

Venendo al punto, la figura di Yoda, nel corso della serie, si è fatta sempre più importante, senza però rinunciare all’alone di mistero che la contraddistingueva nella trilogia originale. Una delle sue caratteristiche peculiari è sicuramente il suo stravagante modo di parlare, che in questi giorni potrebbe aver trovato una spiegazione in una nuova teoria, proposta da un fan su Reddit. In particolare, nella serie d’animazione Star Wars: The Clone Wars incontriamo sul pianeta Coruscant un antico droide di nome “Professor Huyang”, che ha allenato migliaia di generazioni di cavalieri Jedi. A un certo punto dell’episodio, Huyang dice: “Raro sei tu agli Jedi, orgogliosa la tua gente deve essere”. La somiglianza con la parlata di Yoda è evidente, cosa che ha portato i fan a speculare sul fatto che Yoda parli in questo modo poiché probabilmente, ai tempi della Vecchia Repubblica, si utilizzava una grammatica differente.

