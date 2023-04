Star Wars, Tenoch Huerta vuole esserci: 'Sogno quello e una trilogia sui mesoamericani'

Tenoch Huerta sarà legato al Marvel Cinematic Universe per un bel po' di tempo ancora con il suo Namor, ma la cosa non sembra spaventare l'attore: nonostante gli impegni con franchise di queste proporzioni possano rivelarsi piuttosto gravosi, infatti, il nostro vuole rilanciare puntando a conquistare anche l'universo di Star Wars.

Dopo l'ammissione di Bob Iger sui problemi degli ultimi film di Star Wars, infatti, la star messicana ha parlato dei propri sogni per il futuro, indicando nella galassia lontana lontana il luogo dove gli piacerebbe approdare durante una carriera che, dopo l'esordio in quel di Talocan, sembra ormai lanciatissima verso un bel po' di soddisfazioni.

"Ne ho due. Voglio creare una trilogia sui mesoamericani e poi Star Wars" sono state le parole con cui Huerta ha risposto a chi gli chiedeva quali fossero i suoi progetti. Ambizioni che ci mostrano quindi un attore che non ha paura di sognare in grande, che si tratti di farlo sulle basi di qualcosa di più intimo o sul più classico dei sogni di chiunque si avvicini al mondo del cinema.

Cosa ne dite? Vedreste bene Tenoch Huerta in Star Wars dopo averlo conosciuto nel Marvel Cinematic Universe? Avete in mente un ruolo per lui? Diteci la vostra nei commenti! Jon Favreau, intanto, si è detto interessato a un sequel della trilogia sequel di Star Wars.