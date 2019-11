Star Wars, sono più teneri i Porg o Baby Yoda? La risposta di Daisy Ridley

In attesa di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan della saga, almeno dove è già disponibile Disney+, possono distrarsi con la nuova serie The Mandalorian. In tutto il web, però, si sono già diffuse le immagini del cosiddetto Baby Yoda, ormai divenute un meme. Ne ha parlato anche Daisy Ridley al Tonight Show.

Intervenuta al programma di Jimmy Fallon per presentare l'Episodio IX di Star Wars, al cinema tra meno di un mese, l'attrice che interpreta Rey nella saga ha risposto alle domande più simpatiche del conduttore. Per esempio: trova più carini e teneri i Porg, gli animaletti visti in Gli Ultimi Jedi, o Baby Yoda?

"Senti, non sono una grande fan dei Porg" ha ammesso Daisy Ridley. "Abbiamo lavorato per sei mesi a Gli Ultimi Jedi e in ogni intervista: che ne pensi dei Porg? Ma i Porg sono stati lì per un giorno! Io ci sono stata ogni giorno per sei mesi! Abbiamo lavorato duramente."

Vince a mani basse Baby Yoda, pare di capire. Tra le prime immagini di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si vede anche Rey in abiti scuri, che brandisce una spada laser rossa a doppia lama. Che sia passata al Lato Oscuro? Nel corso dell'intervista Daisy Ridley non ha voluto contestualizzare l'immagine, ma tempo fa aveva dichiarato: "È divertente interpretare la versione migliore di qualcuno, e poi la peggiore. È una cosa incredibile da fare come attrice, ma non possiamo farlo spesso... Mi sono sentita molto bene. Purtroppo è il massimo che posso dire."

Continua così il conto alla rovescia verso l'Episodio IX. Recentemente è stata confermata la durata di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, mentre Adam Driver è sulla copertina di Rolling Stone.