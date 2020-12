Star Wars, teaser sul ritorno di Samuel L. Jackson? Leggete il tweet ufficiale!

Disney potrebbe avere in programma di riportare nel franchise di Star Wars un altro personaggio davvero iconico. L'account Twitter ufficiale della saga ha augurato un felice compleanno a Samuel L. Jackson, dando un forte indizio sul possibile ritorno della star nel ruolo del Maestro Jedi Mace Windu. Ad avvalorare questa tesi un piccolo dettaglio.

Il messaggio della didascalia è il seguente:"La festa non è finita, è solo all'inizio! Inviamo un felicissimo compleanno a Samuel L. Jackson".

La frase fa chiaramente riferimento ad una battuta iconica di Mace Windu, che in L'attacco dei cloni affronta il Conte Dooku e Jango Fett con la frase:"La festa è finita!". Tuttavia la formulazione del messaggio sembra essere il preludio al ritorno di Jackson nel franchise.



Nel caso fosse davvero così non è chiaro se Mace Windu tornerà in un nuovo progetto ancora inedito oppure sarà da supporto in una serie già esistente. Una possibilità potrebbe essere l'imminente serie su Obi-Wan Kenobi.

Un indizio in tal senso potrebbe essere il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker. Riportare anche Mace Windu nella saga di Star Wars potrebbe essere davvero la ciliegina sulla torta per i fan del celebre franchise.

C'è addirittura chi ipotizza che Windu sia sopravvissuto allo scontro apparentemente fatale con Darth Sidious, quindi non è irrealistico pensare ad una presenza del personaggio in supporto a Kenobi nella prossima serie.



Tra i rumor di questi giorni anche quello in cui si spiega che Darth Maul potrebbe tornare nei prossimi progetti. Nel frattempo la major ha un'altra gatta da pelare: in questi giorni Disney è stata accusata di non pagare le royalties per i romanzi di Star Wars e altri franchise.