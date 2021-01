Star Wars, tanti auguri a Kelly Marie Tarn: i fan celebrano i 32 anni dell'attrice

Il 17 gennaio la Tran ha infatti compiuto 32 anni , tanto che l'account ufficiale di Star Wars ha voluto farle gli auguri via social, lasciando che tantissimi fan della Galassia Lontana Lontana seguissero l'esempio condividendo qualche messaggio d'auguri per l'attrice di Rose Tico . La particolarità di tutto ciò è che Kelly Marie Tran non è più su Twitter ormai da molto tempo, cancellatasi dal social network dopo i molti attacchi personali ricevuti per il suo personaggio in Star Wars. Oggi le cose sembrano diverse, con i fan "positivi" della saga che hanno voluto scrivere un loro pensiero per l'attrice, augurandole non solo i migliori auguri di compleanno ma anche tanta fortuna per il futuro, che ricordiamo la vedrà tra le doppiatrici di Raya e l'ultimo drago e di Monsters at Work , entrambi progetti in arrivo su Disney+ . Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Kelly Marie Tran’s birthday today? Let’s take a moment to hype up her future projects. pic.twitter.com/nbgD9IUY6z — JohndaVision 🎬 (@johneberlejr) January 17, 2021

It’s Kelly Marie Tran’s bornday. HAVE YOU PRAISED HER YET??? 🧡🔥✨ https://t.co/D0bWFo9cFD — Laura K-A: "We are what they Grogu beyond" 😌 (@Laura_K_A) January 17, 2021

Happy birthday to the queen that is Kelly Marie Tran. Thank you for sharing your talent, joy, & beauty with the world! We love you so much!!! ❤️ pic.twitter.com/hhYZ5ZIfdv — Alia / BLM! 🦋 (@LetBenSoloLive) January 17, 2021

Help us in wishing the incredible Kelly Marie Tran a very happy birthday! pic.twitter.com/i4kCc5YGRR — Star Wars (@starwars) January 17, 2021