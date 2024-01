Star Wars, dopo tanti anni un film storico della saga viene classificato come 'violento'

Il British Board of Film Classification ha deciso di apportare alcuni cambiamenti alla classificazione di diversi film come I 3 dell'Operazione Drago, Toro scatenato, Mean Streets, Gangs of New York sono stati declassati a misure meno stringenti per quanto concerne la visione mentre altri titoli hanno vissuto il percorso contrario.

Titoli come School of Rock, Casper e La famiglia Addams sono passati dall'essere classificati come film per tutti a PG, che consiglia la presenza di un adulto.

A subire un'inaspettata modifica è stato anche un film molto apprezzato dai fan di Star Wars: Il ritorno dello Jedi.



"Violenza moderata, lieve minaccia" sono i termini utilizzati per riclassificare il film della saga di George Lucas, a causa di un contenuto che potrebbe non essere adatto a tutti gli spettatori senza la presenza di un genitore o di un adulto.

Un portavoce di BBFC ha dichiarato al Mail Online:"Abbiamo intrapreso la nostra ultima revisione delle linee guida quest'anno, durante la quale abbiamo parlato con una vasta gamma di genitori, famiglie, adolescenti ed educatori in lungo e in largo per il Paese".



Diretto da Richard Marquand e scritto da Lawrence Kasdan e George Lucas, Il ritorno dello Jedi è il film che ha concluso la trilogia originale della saga di Lucas. Lo scorso anno è stato diffuso anche il video di un giovane David Fincher sul set del terzo episodio di Star Wars.

La narrazione si conclude con l'apparente scomparsa dell'Imperatore Palpatine e la conclusione della storia di Darth Vader, redento con il figlio Luke Skywalker. Il film uscì nelle sale il 25 maggio 1983 e ripubblicato successivamente in diverse versioni home video.



Su Everyeye trovate il nostro approfondimento per il quarantesimo anniversario de Il ritorno dello Jedi.