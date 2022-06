Star Wars, Taika Waititi: 'vorrei creare nuovi personaggi ed espandere l'universo'

Mentre è impegnato a promuovere Lightyear e Thor: Love and Thunder, Taika Waititi sta anche lavorando al franchise di Star Wars. Kathleen Kennedy, dirigente della LucasFilm, sta cercando di costruire "una saga completamente nuova" e il regista sembra essere l'uomo più adatto per il progetto.

"Sentite, penso che se l'universo di Star Wars deve espandersi, allora deve espandersi. Non credo di essere di alcuna utilità nell'universo di Star Wars per fare un film in cui tutti dicono, 'Oh fantastico, beh, questo è il progetto per il Millennium Falcon, ah, quella è la nonna di Chewbacca.' Questi stand-alone sono fantastici, però mi piacerebbe prendere qualcosa di nuovo e creare dei nuovi personaggi ed espandere il mondo, altrimenti potrebbe sembrare una storia molto piccola".

Star Wars si è spostato dai film alla televisione negli ultimi anni, più recentemente con la serie di Obi-Wan Kenobi su Disney+, ma la Kennedy ha ammesso a Total Film che il grande schermo rimane una priorità per il franchise. "Mentre abbandoniamo la saga, abbiamo tutto questo grande ed eccitante lavoro in corso sul lato televisivo che informa così tanto sul dove stiamo andando", ha condiviso Kennedy, aggiungendo di avere grandi talenti al lavoro sui prossimo film di Star Wars.

Con The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm ha già iniziato a discostarsi dalla saga originale, traendo ispirazione dai primi tre episodi e costruendone di nuove. Waititi, che recentemente ha parlato delle 15 versioni di Thor 4, ha inoltre dei trascorsi con il mondo di Star Wars, avendo doppiato il personaggio di The Mandalorian IG-11 e diretto un episodio della prima stagione dello show. E che si tratti della svolta comica di Ragnarok o del modo in cui Waititi racconterà una storia d'amore in Love and Thunder, lo sceneggiatore-regista ha già dimostrato con i suoi film di Thor che sa come capovolgere le serie famose per esplorarne nuovi aspetti.

