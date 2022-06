Star Wars, Taika Waititi: 'Voglio che sembri per davvero un film di Star Wars'

Sono iniziati i lavori per il film Star Wars di Taika Waititi e il regista ha ammesso di voler conferire alla sua pellicola un'impronta ben riconoscibile che sarà in grado di ricondurre i fan in modo inequivocabile al franchise creato da George Lucas.

Pur restando ancora molto vago sul progetto, intervistato da Screen Rant Taika Wiatiti ha detto: "Deve ancora ancora vedere la luce. Non lo so. Sto ancora scrivendo. Sto ancora raccogliendo le idee, sto ancora costruendo la storia. L'unica cosa di cui sono certo per ora è che voglio che sembri per davvero un film di Star Wars. Perché potrei dire: 'Oh sì, scriviamo qualsiasi cosa, poi ambientiamola nello spazio e ci mettiamo una bella scritta Star Wars in primo piano'. Ma non sarebbe un film di Star Wars senza alcuni elementi e un certo stile, quindi devo solo assicurarmi che faccia davvero parte di questo mondo".

Qualche tempo fa Kathleen Kennedy parlando del futuro di Star Wars ha rivelato che i piani alti del franchise sono intenzionati ad andare ben oltre la saga di Skywalker. Dopo i risultati non proprio soddisfacenti ottenuti dal film diretto da JJ Abrams, c'è molto timore tra i fan della Galassia lontana lontana. Si spera che il film di Taika Waititi prima e il successivo progetto Star Wars di Kevin Feige possano conferire nuova linfa al franchise. Voi cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti.