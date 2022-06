Star Wars, Taika Waititi svela i primi dettagli: E' una storia originale con eroi inediti

Taika Waititi è tornato a parlare del suo film di Star Wars, nuovo misterioso progetto in sviluppo alla Lucasfilm che nel 2023 dovrebbe segnare il grande ritorno al cinema per la saga dopo lo stratosferico successo delle tante serie tv in uscita su Disney Plus.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Total Film, il regista ha dichiarato: "Penso che l'universo di Star Wars sia pronto ad espandersi, e deve espandersi. Non credo che sarei di alcuna utilità a questa saga se saltassi a bordo per fare un film sulla creazione del Millennium Falcon con protagonista la nonna di Chewbacca. Per il progetto a cui sto lavorando mi piacerebbe partire da qualcosa di nuovo e creare dei nuovi personaggi, così da poter espandere la storia della saga. Altrimenti alla lunga potrebbe sembrare che questo grande universo in realtà sia molto molto piccolo e popolato solo dalle stesse persone."

Il nuovo misterioso film di Star Wars scritto e diretto da Taika Waititi non sarà tecnicamente l'esordio dell'autore nel mondo della saga: in precedenza, infatti, il regista e attore premio Oscar per JoJo Rabbit aveva prestato la voce in qualità di doppiatore al droide IG-11 di The Mandalorian, serie tv per la quale aveva anche diretto uno degli episodi della prima stagione. Ricordiamo che il progetto non ha ancora una data d'uscita, sebbene Kathleen Kennedy ha indicato che dovrebbe uscire per le vacanze natalizie del 2023. A tal proposito, secondo un report i lavori per il nuovo film di Star Wars sarebbero già partiti.

Per quanto riguarda Taika Waititi, da domani esordirà in Lightyear con un altro ruolo di doppiatore mentre dal 6 luglio tornerà nel MCU con Thor: Love & Thunder, che ha scritto e diretto.