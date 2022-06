Star Wars, Taika Waititi: 'sto ancora cercando di capire quale sarà la storia'

Qualche tempo fa, precisamente il 4 maggio 2020, Lucasfilm ha annunciato che Taika Waititi avrebbe co-scritto, insieme allo sceneggiatore di "1917" e "Last Night in Soho" Krysty Wilson-Cairns, e diretto, un nuovo film Star Wars. Da allora, non ci sono stati grandi aggiornamenti sullo sviluppo del progetto.

Waititi, che vorrebbe creare nuovi personaggi per la sua storia di Star Wars, è stato intervistato ultimamente da TheWrap in occasione dell'uscita del prossimo capitolo del MCU "Thor: Love and Thunder" e ha risposto a delle domande sul progetto ambientato nell'universo creato da George Lucas.

In molti pensavano che le riprese del film di Waititi sarebbero iniziate entro la fine dell'anno, dal momento che la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy aveva suggerito che il suo film fosse più avanti di "Rogue Squadron" di Patty Jenkins. Ma a quanto pare non è così.

"Non quest'anno", ha risposto Waititi quando gli è stato chiesto se avrebbe iniziato a lavorare al progetto presto. Ha spiegato: “Sarò in Nuova Zelanda da agosto fino alla fine dell'anno con 'Our Flag Means Death' e 'Time Bandits' e durante quel periodo scriverò ancora. Sto ancora cercando di capire quale sarà la storia".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni del regista, con Taika Waititi che ha scherzato sulla realizzazione di un film Star Wars su Jar Jar Blinks.