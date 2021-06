Star Wars: Taika Waititi spera che il suo sarà il prossimo film a essere girato

Attualmente impegnato nella produzione di Thor: Love and Thunder per i Marvel Studios, Taika Waititi molto presto si metterà al lavoro sul suo film ambientato nell'universo di Star Wars del quale non sappiamo ancora praticamente nulla se non appunto che vedremo il Premio Oscar per Jojo Rabbit in cabina di regia. Quando arriverà?

Come annunciato infatti nel maggio 2020, Taika Waititi dirigerà un nuovo film ambientato nell'universo di Star Wars e si occuperà non solo della regia ma anche della stesura della sceneggiatura, avvalendosi della collaborazione di Krysty Wilson-Cairnstaika (1917), che già nel gennaio 2020, come aveva riferito lo stesso Hollywood Reporter, era stata contattata per il franchise di Guerre Stellari.

In un'intervista concessa al The Sydney Morning Herald, lo stesso Waitti ha confessato di sperare che il suo progetto su Star Wars sia il prossimo a entrare in produzione. "Io ci spero ma ho un mucchio di altre piccole cose da fare a breve, quindi vedremo".

Per il film di Waititi non c'è nemmeno una data d'uscita ufficiale fissata dalla Lucasfilm proprio perché l'agenda di Waititi è già piuttosto ricca di impegni. Il regista di Jojo Rabbit (premiato con l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale) ha completato Next Goal Wins, un progetto legato al mondo del calcio, e ha in uscita un altro capitolo del Marvel Cinematic Universe, Thor: Love and Thunder, la cui uscita nelle sale è prevista per il 6 maggio 2022.

Parlando recentemente proprio del nuovo film Marvel, Waititi ha rivelato che Thor: Love and Thunder sarà più divertente di Thor: Ragnarok. "Tutto ciò che abbiamo fatto in Ragnarok lo abbiamo praticamente moltiplicato" ha infatti dichiarato il regista sempre al The Sydney Morning Herald.