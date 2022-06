Star Wars, Taika Waititi spaventa i fan: 'Magari vi regalerò una storia su Jar Jar Blinks'

Un velo di mistero ancora piuttosto fitto avvolge la maggior parte dei prossimi progetti targati Star Wars: tra quelli relativi al grande schermo troviamo anche l'attesissimo film di Taika Waititi, sulla cui natura Lucasfilm e il regista di Jojo Rabbit continuano a mantenere il riserbo più assoluto... Salvo qualche scherzetto ai fan.

Dopo aver parlato del suo film di Star Wars come di una storia originale con protagonisti mai visti prima nella saga, infatti, Taika Waititi ha paventato un'altra ipotesi che, ne siamo sicuri, ha causato qualche piccolo scompenso in buona parte del fandom: il suo film, chissà, potrebbe essere incentrato su Jar Jar Blinks!

Durante un'ospitata da James Corden, infatti, il regista ha risposto in questo modo a una domanda sulla natura del suo film: "Immaginate se avessi pensato tipo: 'Vi regalerò la storia su Jar Jar Blinks che tutti hanno sempre voluto'". Il tutto è stato archiviato con una sonora risata di Waititi e Corden, ma insomma, sappiamo bene che razza di soggetto sia il regista di Thor: Ragnarok... Siamo proprio sicuri che qualche idea gloriosa del genere non gli sia davvero saltata in mente?

Cosa ne dite? Vi andrebbe un film sul nostro Jar Jar o preferite che il povero gungan venga completamente dimenticato? Diteci la vostra nei commenti! In giro, intanto, si parla di Millie Bobby Brown come protagonista dello Star Wars di Taika Waititi.