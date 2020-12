Star Wars, Taika Waititi rivela la sua scena preferita: 'Mi accompagna da tutta la vita'

I fan di Star Wars stanno ancora aspettando i primi dettagli ufficiali sul film scritto e diretto da Taika Waititi, confermato ufficialmente durante il Disney Investor Day ma ancora tenuto sottochiave.

Nel frattempo l'autore di Thor: Ragnarok e What We Do In The Shadows, vincitore del premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit e attualmente a lavoro su Thor: Love & Thunder, ha potuto parlare della sua passione per la saga della Lucasfilm parlando nel dettaglio della sua scena preferita: scena preferita che, a quanto pare, arriva direttamente da Star Wars: The Empire Strikes Back, da molti considerato il film migliore del franchise.

"La mia scena preferita è quella su Dagobah quando Luke sta cercando di sollevare il suo X-Wing e toglierlo dalla palude", ha rivelato Waititi al The Star Wars Show. "Poi Yoda, con le sue tre piccole dita, porta la nave fuori dalla palude. Non solo, la porta in superficie, la porta fuori dall'acqua, e cosa dice Luke? 'Non ci credo'. Questo, per me, è il momento più bello del film. È un messaggio che ho portato con me per tutta la vita."

In un film comunque pieno zeppo di sequenze iconiche e memorabili, è difficile negare la forza del momento scelto dal regista, estremamente poetico ed emozionante e in grado di racchiudere tutta la magia dell'universo narrativo creato da George Lucas. Qual è la vostra scena preferita? Ditecelo nei commenti!

