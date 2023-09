Star Wars: Taika Waititi rivela che fine ha fatto il suo nuovo film

Da anni i fan della celebre saga cinematografica (e non solo) di Star Wars attendono novità in merito al discusso progetto nelle mani di Taika Waititi. Le novità, però, non sono affatto incoraggianti.

Il regista e attore neozelandese, infatti, ha preso parte ai TIFF Tribute Awards e sul palco della cerimonia si è lasciato sfuggire un piccolo ma significante aggiornamento sullo status della sua pellicola, senza rinunciare alla solita verve comica che contraddistingue da sempre il suo personaggio.

Durante l'evento, nel quale è stato assegnato il primo TIFF Tribute Norman Jewison Career Achievement Award a Shawn Levy, deriso sui social da Ryan Reynolds, Waititi ha colto la palla al balzo.



Nel suo discorso d'omaggio rivolto al collega Levy non ha risparmiato una battuta dal sapore di frecciatina in merito ai loro progetti targati Star Wars, augurandogli: "a differenza di me, speriamo che riesca a finire una sceneggiatura". Il video, pubblicato sui canali social di Variety, ha fatto il giro del web, ridimensionando le aspettative della fetta di pubblico speranzosa nella realizzazione del film.



Sicuramente, l'attuale sciopero degli sceneggiatori in corso non facilita i lavori di produzione, come dimostra la sospensione della pellicola di Shawn Levy.

In ogni caso, il regista di Jojo Rabbit e Thor: Ragnarok ha già avuto modo di mettere piede nella galassia Star Wars: non dimentichiamo, infatti, che Taika Waititi ha diretto il finale di The Mandalorian (prima stagione), oltre al prestare voce ai personaggi di IG-11 e IG-12 nel corso della serie.

E voi? Credete che Waititi avrà modo di girare, finalmente, il suo film? Non ci resta che aspettare fiduciosi.