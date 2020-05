Star Wars, Taika Waititi rivela la sua battuta preferita de L'Impero Colpisce Ancora

Lo sceneggiatore Premio Oscar Taika Waititi rivela qual è la sua battuta preferita di uno dei film più amati della saga originale di Star Wars, L'Impero Colpisce Ancora.

Come ormai avrete letto e sentito, Taika Waititi sarà il prossimo comandante in carica di un film di Star Wars. Ma a proposito di Star Wars, il regista di Thor: Ragnarok e JoJo Rabbit si è occupato anche di dirigere l'ultimo episodio della prima stagione di The Mandalorian, e proprio durante un episodio della serie documentario su The Mandalorian, Waititi ha rivelato uno dei suoi momenti preferiti dell'Episodio V, L'Impero Colpisce Ancora.

"La mia preferita di tutte le battute, sicuramente tra quelle di quel film, è quando Luke sta cercando di tirare fuori la nave dalla palude, ma non ci riesce, e Yoda invece sì. La solleva, la fa arrivare fino a riva e la mette giù. Luke stupito esclama 'Non ci credo!' e Yoda risposta 'E questo è il motivo per cui fallisci'. È una battuta fantastica".

La sequenza dell'allenamento su Dagobah, spiega Taika, non era necessariamente una di quelle che più aveva apprezzato da ragazzo, ma crescendo ne ha certamente compreso il valore.

"Quando lo rivedi, ti accorgi che ci sono dei temi così profondi, soprattutto in termini di spiritualità".

E voi, qual è la vostra battutta o il vostro momento preferito de L'Impero Colpisce Ancora? Fateci sapere nei commenti.