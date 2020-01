Star Wars: Taika Waititi risponde al report che lo vuole come regista del prossimo film

La notizia più importante delle ultime ore è il possibile coinvolgimento di Taika Waititi nel prossimo film di Star Wars, con le principali riviste dell'industria hollywoodiana che hanno segnalato un contatto ufficiale fra Lucasfilm e il regista neozelandese.

Ma invece di confermare o smentire la notizia, Waititi ha deciso di prenderne semplicemente atto twittando un'immagine della cover di un album dei Fleetwood Mac, intitolato - non a caso - Rumours.

Grazie davvero, Taika, per il tuo contributo così utile.

Al momento non è chiaro se Waititi sia stato contattato per lavorare allo stesso progetto di Star Wars sviluppato da Kevin Feige o se il suo nome è stato fatto per qualcosa di completamente diverso. Ovviamente, dopo aver diretto l'episodio finale della prima stagione The Mandalorian - l'acclamata serie Disney+ incentrata sulle avventure di un cacciatore di taglie dopo la caduta dell'Impero - Waititi ha già mosso i primi passi nel mondo di Star Wars ... letteralmente, tra l'altro, dato che nella serie creata da Jon Favreau ha anche interpretato il droide IG-11.

Al momento, sembra che The Mandalorian possa essere una sorta di banco di prova per i registi Lucasfilm prima di passare a grandi progetti cinematografici legati al franchise. Ad esempio Deborah Chow è diventata la prima donna in assoluto a dirigere un prodotto live-action della saga, avendo firmato la regia per due episodi della serie con Pedro Pascal. La regista tornerà per dirigere anche la serie spin-off Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor.

Ricordiamo che tra i progetti in varie fasi di sviluppo Disney e Lucasfilm contano il già citato film di Feige, la serie Obi-Wan, una seconda stagione di The Mandalorian, la serie Cassian Andor e una trilogia spin-off di Rian Johnson. Il prossimo film, che dovrebbe essere ambientato nell'Alta Repubblica, ha una data di uscita fissata per un generico dicembre 2022.