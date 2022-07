Star Wars, Taika Waititi non ha alcuna fretta: il film non uscirà mai nel 2023 (?)

L'annuncio della presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy sul fatto che Star Wars sarebbe tornato al cinema nel 2023 potrebbe essere stato un tantino frettoloso, dato che in una recente intervista promozionale il regista Taika Waititi ha confermato che il suo film non sarà girato nel 2022.

Come saprete Lucasfilm ha fissato l edate per il ritorno del franchise nelle sale a dicembre 2023, 2025 e 2027, e secondo quanto dichiarato il film di Waititi dovrebbe essere il primo della lista, ma il regista adesso ha dichiarato a Rolling Stone di non avere alcuna fretta di tornare nella saga di Star Wars: "Penso al Taika di 10 anni fa, e so che si sarebbe fatto prendere dal panico alla sola idea di dover fare un film di questa portata. Perciò mi dico che se il film non è pronto a partire, non è pronto a partire" ha detto Waititi. "Con Star Wars, non voglio avere fretta. È quel tipo di progetto che, da regista, vuoi rendere perfetto. Sento che se l'approccio non sarà perfetto, rischia di essere un disastro. Sto scrivendo la storia in questo momento. Quindi farò del mio meglio".

Il regista ha ribadito che il suo film di Star Wars sarà una storia totalmente originale con personaggi totalmente inediti: "Ho visto su Twitter qualcuno che diceva di volere un film sulla nonna di Chewbacca. Lo ammetto, per un momento ho pensato che sarebbe fantastico ma poi mi sono detto che una cosa del genere non avrebbe mai davvero soddisfatto i fan. Sai, non voglio fare casino con qualcosa che è così tanto prezioso per così tante persone. Inoltre, per ricollegarti a dei personaggi esistenti devi fare moltissime ricerche... e io semplicemente non ho tempo! Voglio dire, ci sono migliaia di libri e fumetti che sono stati scritti, migliaia di volumi su Star Wars con tutti quei personaggi famosissimi. Semplicemente non ho tempo per leggerli".

Per altre novità sulla saga, vi ricordiamo che secondo le ultime indiscrezioni Millie Bobby Brown sarà protagonista di un nuovo progetto Star Wars, uno dei tanti tra le prossime uscite previste per il franchise.