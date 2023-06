Star Wars, Taika Waititi non ha ancora finito la sceneggiatura del film

Taika Waititi è impegnato nella scrittura di una sceneggiatura di un nuovo film del leggendario franchise Star Wars ma ha confermato di essere ancora nella fase embrionale della creazione della storia. Intervistato da The Hollywood Reporter, Waititi ha parlato del progetto legato a Star Wars, aggiornando i fan sulla lavorazione.

"Sono in grado di portare il mio tono al franchise. Al momento è soltanto molto presto, perché non ho ancora finito la sceneggiatura. Sto ancora cercando di trovare le idee e sono per lo più in quella parte del processo in cui tutto è ancora molto aperto. E quando scrivo, scrivo ogni qualsiasi idea abbia e poi s'inizia a cesellare qualcosa, in qualche modo. Ma sto ancora buttando giù tutto" ha dichiarato.



Il regista ha proseguito, parlando della parte complicata della lavorazione:"Ho avuto un'idea davvero buona. È proprio come con tutti i film, è questa parte centrale. Pensi 'Cosa succederà?' E poi guardi tutti quei film così fantastici, e pensi 'Beh, immagino non possano far incontrare un contrabbandiere con un aiutante alieno'".



Kathleen Kennedy ha dichiarato che Taika Waititi è lento a scrivere ma ha confermato che lo lascerà libero di poter creare ciò che vuole:"Taika [Waititi] sta ancora lavorando. Sta scrivendo la sceneggiatura da solo. Non vuole davvero coinvolgere gli altri in questo processo e non lo biasimo. Ha una voce davvero unica. Quindi vogliamo proteggerlo ed è quello che sta facendo. Ma un giorno lo faremo".



Taika Waititi è stato molto critico sul suo lavoro nel cinema, affermando che tra qualche decennio sarà 'obsoleto e irrilevante'.