Star Wars, Taika Waititi: 'Il mio film evocherà la magia della trilogia originale'

Il regista Taika Waititi ha rivelato nuovi retroscena sul suo misterioso film di Star Wars attualmente in lavorazione in casa Lucasfilm, di cui si parla ormai da anni ma del quale al momento si conosce solo il suo carattere sfuggente.

Durante un'apparizione al The Kelly Clarkson Show per promuovere il suo nuovo film Next Goal Wins, il regista premio Oscar ha spiegato che il suo Star Wars tenterà di recuperare la magia della trilogia originale della saga, e ha citato espressamente L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi come riferimenti principali: "Sto sviluppando il film di Star Wars da alcuni anni ormai, ma la mia filosofia è che che con qualsiasi film, e soprattutto questo in particolare, c'è bisogno del tempo per svilupparlo e realizzarlo bene, e questo è il mio obiettivo. Lo scopo del film è riuscire a catturare la gioia e l'intrattenimento dei primi capitoli di Star Wars, come L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, quindi sto cercando di andare in quella direzione".

Il regista neozelandese è stato abbastanza schizofrenico in questi mesi a proposito dei suoi progetti futuri, prima promettendo novità in arrivo per il live-action di Akira e poi avvisando di essere in procinto di lasciare per sempre il mondo dei blockbuster, il tutto dopo aver confermato che non dirigerà Thor 5 per i Marvel Studios ma continuerà a lavorare al misterioso film di Star Wars.

Insomma, non è certo facile star dietro ai suoi mille progetti, ma continuate a rimanere sui canali di Everyeye per tutti i prossimi aggiornamenti.