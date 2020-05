Star Wars: Taika Waititi dirigerà un nuovo film, ora è ufficiale

La notizia era nell'aria già da un po' e la conferma non poteva che arrivare durante lo Star Wars Day: Taika Waititi approda ufficialmente nella galassia lontana lontana e sarà il regista di un nuovo film del franchise. L'annuncio è arrivato da StarWars.com ed è confermato da The Hollywood Reporter.

Si sapeva che sarebbe stato un 4 maggio diverso dal solito, con molte celebrazioni stravolte dalla quarantena, ma sarà in ogni caso uno Star Wars Day da ricordare. I fan più ironici stanno inondando Twitter di falsi avvenimenti sulla saga di Skywalker, ma sull'autenticità di questa notizia non ci sono più dubbi.

Oltre a dirigere il nuovo film di Star Wars, Taika Waititi scriverà anche la sceneggiatura, avvalendosi della collaborazione di Krysty Wilson-Cairnstaika (1917), che già a gennaio, come aveva riferito lo stesso Hollywood Reporter, era stata contattata per il franchise di Guerre Stellari.

Non è stata ancora comunicata una possibile data d'uscita per il progetto, anche perché l'agenda di Waititi è già piuttosto ricca di impegni. Il regista di Jojo Rabbit (premiato con l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale) sta completando Next Goal Wins, un progetto legato al mondo del calcio, e ha in uscita un altro capitolo del Marvel Cinematic Universe, Thor: Love and Thunder, la cui uscita nelle sale è prevista per l'11 febbraio 2022.

