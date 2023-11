Star Wars, Taika Waititi avverte i fan: il suo film 'farà inca**are la gente'

Star Wars di Taika Waititi sembrava essere morto, ed ecco che invece il regista è tornato a menzionare il film, con delle dichiarazioni...non proprio promettenti.

Intervistato da Variety alla premiere del suo prossimo film “Next goal wins” con Michael Fassbender, al regista è stato chiesto se il suo film di Star Wars avrà lo stesso tono che i fan della saga hanno conosciuto fino ad ora, e lui ha risposto: “Sarà…pausa drammatica…un film di Taika Waititi. Penso che farà inca**are molta gente.” Una dichiarazione non esattamente promettente, con il regista che intende perseguire il suo stile senza fare compromessi.

La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha parlato ripetutamente del film di Star Wars diretto da Waititi. Le riprese sarebbero dovute partire per il 2024, ma successivamente la stessa Kennedy ha dichiarato che la sceneggiatura non è ancora del tutto pronta perché “Waititi è lento a scrivere”. Anche lo stesso regista aveva scherzato sulla sua scrittura a rilento mentre consegnava un premio a Shawn Levy. Kennedy ha parlato in precedenza anche della famosa trilogia di Rian Johnson: “Io e Rian ci incontriamo molto spesso e ne parliamo continuamente. Lui sta ottenendo sempre più successo con le sue opere e ha sempre nuove cose su cui lavorare. Ma un giorno li faremo.”

Non resta quindi che attendere qualche dettaglio in più, e anche Millie Bobby Brown potrebbe essere protagonista di uno dei prossimi film di Star Wars.