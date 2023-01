Star Wars: svelati regista e data delle riprese del nuovo film scritto da Damon Lindelof

In questi minuti il sito World of Reel ha svelato in esclusiva tante novità riguardanti il film di Star Wars scritto da Damon Lindelof, nuovo misterioso progetto cinematografico della Lucasfilm previsto per il grande schermo.

A quanto pare il titolo sarà il primo nuovo film di Star Wars ad arrivare al cinema, dato che entrerà ufficialmente in produzione ad aprile 2023, quando Lucasfilm darà il via alle riprese: il sito fa sapere che Lindelof sta scrivendo il film insieme a Justin Britt-Gibson, mentre alla regia ci sarà Sharmeen Obaid-Chinoy, che ha diretto alcuni episodi dell'acclamata serie tv dei Marvel Studios Ms. Marvel.

I dettagli sulla trama del film di Star Wars di Damon Lindelof rimangono totalmente sconosciuti, ma World of Reel conferma che il film sarà ambientato nell'era della trilogia sequel della saga, e introdurrà tanti nuovi personaggi oltre a reclutarne alcuni dell'ultima trilogia Disney firmata JJ Abrams e Rian Johnson. Il ritorno dei personaggi della trilogia sequel di Star Wars per questo progetto era un'indiscrezione già anticipata lo scorso ottobre, che a questo punto sembrerebbe confermata.

Ricordiamo che, tra i progetti di Lucasfilm per riportare Star Wars al cinema dopo il grande successo ottenuto dalla saga con il suo nuovo volto 'televisivo' su Disney Plus, sono in sviluppo anche un film diretto da Shawn Levi e un film diretto d Taika Waititi, oltre ad un progetto prodotto da Kevin Feige e sceneggiato da Michael Waldron, autore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.