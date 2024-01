Star Wars, svelato quanto sarà pagata Daisy Ridley per il nuovo film? La cifra è altissima

Dopo la risposta di Lucasfilm ai recenti rumor sul possibile rinvio del nuovo film di Star Wars con Daisy Ridley, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni relative al progetto, che nello specifico riguardano il cachet dell'attrice interprete di Rey Skywalker.

Secondo il noto insider Jeff Sneider, apparso nel nuovo episodio del podcast The Hot Mic, la star Daisy Ridley guadagnerà ben 12,5 milioni di dollari per far parte del nuovo film di Star Wars, che seguirà la Jedi Rey nel tentativo di rifondare l'Ordine Jedi diversi anni dopo gli eventi raccontati in Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della saga originale. Inoltre, lo scooper aggiunge anche che il misterioso film di Star Wars di Shawn Levy, regista di Deadpool 3, potrebbe coinvolgere nuovamente Rey in qualche modo, sebbene al momento non ci siano ulteriori dettagli in merito. personaggio Rey.

Ricordiamo che il film di Rey - ancora senza titolo - sarà diretto dalla regista Sharmeen Obaid-Chinoy e scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, che ha raccolto una precedente bozza scritta da Damon Lindelof, che ha lasciato il progetto a causa di divergenze creative. Attualmente, il calendario Disney ha due film di Star Wars in uscita nel 2026, uno fissato al 22 maggio e un altro fissato al 18 dicembre: che si tratti di The Mandalorian & Grogu e di Star Wars Rey, o viceversa? Staremo a vedere.

