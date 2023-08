Star Wars, il finale alternativo de Il ritorno dello Jedi prevedeva 3 resurrezioni

Star Wars: Il ritorno dello Jedi ha festeggiato i 40 anni nel corso del 2023 ma il mitologico sesto capitolo della saga George Lucas, l'episodio conclusivo della trilogia classica, ha ancora tanti misteri da svelare.

Nel libro Star Wars Archives - Episodes IV - VI, 1977 - 1983, infatti, è stato rivelato il finale originale previsto per Star Wars: Il ritorno dello Jedi, con tantissimi dettagli inediti su punti di trama e colpi di scena in seguito abbandonati.

Ad esempio, pare che il duello finale tra Luke Skywalker e Darth Vader inizialmente avrebbe dovuto avere luogo nella cornice della capitale imperiale di Had Abbadon. Nella sala del trono dell'Imperatore, posta per qualche motivo sopra un lago di lava, avremmo visto anche in questa versione Luke tagliare la mano di suo padre e rifiutarsi di ucciderlo al termine del loro duello con la spada laser. Anche in questo caso Palpatine sarebbe intervenuto per torturare il giovane Jedi con il suo fulmine di Forza, solo per essere attaccato da Darth Vader, con la differenza però che in questa versione del film per salvare suo figlio Anakin Skywalker si sarebbe gettato nella lava con l'Imperatore.

Inoltre, questa versione de Il ritorno dello Jedi avrebbe visto anche la resurrezione di Obi-Wan Kenobi, Yoda e Anakin Skywalker, e il film avrebbe lasciato intendere che coloro che sono collegati al lato Chiaro della Forza possono morire nell'universo di Star Wars ma tornare volontariamente dall'aldilà.

Per altre novità sulla saga, vi ricordiamo che Disney ha rinviato tutti i nuovi film di Star Wars annunciati nel corso della Star Wars Celebration 2023.