Star Wars: svelato come Palpatine si salvò dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi

Dalle pagine del romanzo ufficiale di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, lo scrittore Rae Carson ha rivelato come fece l'Imperatore Palpatine a sopravvivere agli eventi de Il Ritorno dello Jedi, film dopo il quale fu dato per morto da tutti i fan della saga.

Verso la fine del libro, durante la scena in cui Rey finge di prendere parte al Rituale Sith, l'autore narra un passaggio in cui la protagonista viene assalita da alcune visioni del passato di Palpatine, che iniziano proprio quando fu gettato nel pozzo della seconda Morte Nera. Nelle righe che seguo viene spiegato esattamente come è sopravvissuto Palpatine:

"Plagueis non aveva agito abbastanza in fretta nel suo momento di morte. Ma Sidious, avvertendo la luce tremolante del suo apprendista, si era preparato al suo tradimento per anni. Quindi l'imperatore, in declino e morente, invocò tutto il potere oscuro della Forza per spingere la sua coscienza molto, molto lontano, in un posto segreto che aveva allestito allo scopo. Il suo corpo era morto, una nave vuota, molto prima che toccasse il fondo del pozzo, e la sua mente sussultò in una nuova consapevolezza in un nuovo corpo - doloroso, ma temporaneo".

