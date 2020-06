Star Wars, svelati i ruoli segreti di Mark Hamill in Rogue One e Solo: ecco chi era

Dopo che Mark Hamill ha rivelato di aver avuto dei piccoli cameo segreti in tutte le produzioni dell'universo di Star Wars (tranne che nei prequel), l'attore ha anche svelato gli pseudonimi che gli sono stati affidati dal casting per nascondere le proprie tracce nei film, in special modo per quel che riguarda gli spin-off della saga.

Dopo aver prestato la voce al droide EV-9D9 in The Mandalorian, Mark Hamill ha quindi rivelato di aver recitato in piccoli cameo anche in Rogue One e Solo, ovvero i due film spin-off della saga di Star Wars, usciti tra Episodio VII e Episodio IX. L'attore, in pratica, appare in entrambi i film con lo stesso identico pseudonimo: "William M. Patrick". Hamill, tuttavia, non ha voluto rivelare quale personaggio ha interpretato in questi film, dato che scorrendo tra i titoli di coda alla voce "William M. Patrick" si scorge solamente un generico "voci aggiuntive". Ma sicuramente si tratterà solo di una questione di tempo, dato che i fan più accaniti riconosceranno prima o poi la voce del loro beniamino, nonché Luke Skywalker in persona.

"Non è mai stata una questione di soldi o di stipendio, l'ho fatto per puro divertimento e per i fan e perché amo le easter egg", ha commentato Hamill. "Ricordavo male il mio pseudonimo, non era Patrick Williams, ma William M. Patrick (come il mio fratello più vecchio e quello più giovane), ma non vi dirò per cosa sta la M.". Hamill quindi aggiunge un "Guess", come a dire provate a indovinare voi, rivolto ai propri fan.

Lo stesso Mark Hamill, nei giorni scorsi, ha svelato cosa avrebbe fatto Luke Skywalker se non fosse diventato un Jedi; per il futuro, intanto, si parla di uno Star Wars diretto da Dave Filoni.