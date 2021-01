Star Wars, svelata la nuova linea di action figure per il 50° anniversario della Lucasfilm

Fondata da George Lucas nel 1971, la Lucasfilm compirà 50 anni nel corso del 2021, e per l'occasione Hasbro ha presentato una nuova linea di action figure della collezione Black Series che vedono come protagonisti alcuni volti storici della saga.

Come potete vedere nelle immagini in calce all'articolo, le figure in questione sono dedicate a tre personaggi apparsi in Una Nuova Speranza: Ben (Obi-Wan) Kenobi, Greedo e un Jawa. Stando a Comicbook.com, Hasbro terrà una speciale diretta streaming oggi, 29 gennaio, in cui potrebbero essere presentati ulteriori oggetti della Black Series o della Vintage Collections. Nel frattempo, le tre action figure sono state messe in pre-ordine in esclusiva su Amazon.com al prezzo di $19.99 ciascuna.

Obi-Wan Kenobi, lo ricordiamo, farà ritorno nel franchise grazie alla serie TV a lui dedicata che vedrà come protagonista Ewan McGregor, affiancato dall'altrettanto atteso ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/ Darth Vader. Per quanto riguarda i Jawa, invece, gli iconici cercarottami di Tatooine sono apparsi di recente nella serie Disney+ The Mandalorian.

A proposito della Lucasfilm, la compagnia ha svelato i suoi piani per il futuro nel corso dell'Investors Day della Disney dello scorso dicembre. Oltre ad annunciare l'arrivo di numerose serie TV di Star Wars, tra cui gli show dedicati ad Ahsoka Tano e Boba Fett, la casa di produzione ha confermato lo sviluppo di due nuove pellicole affidate rispettivamente a Patty Jenkins e Taika Waititi.