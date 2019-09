Star Wars: svelata l'identità dello Stormtrooper più sgraziato di Una Nuova Speranza?

Se la notizia che Kevin Feige produrrà un film di Star Wars getta una luce completamente nuova sul futuro della saga, non è detto che i fan della Lucasfilm debbano necessariamente smettere di guardare anche in direzione del passato.

In particolare, spingendoci fino al 1977, anno di uscita di Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza, allora conosciuto semplicemente come Guerre Stellari, lo youtuber Jamie Stangroom ha avviato un'indagine su uno dei momenti più divertenti del film: la scena in cui uno sbadato Stormtrooper, durante una ripresa, si schianta contro una porta della navicella spaziale.

Il documentario, intitolato The Empire Strikes Door, è stato caricato su YouTube, e potete trovarlo comodamente all'interno dell'articolo.

Il comunicato fornito da Stangroom, recita:

"È l'errore da mal di testa più famoso del cinema, ma chi era quel goffo soldato? Tre uomini rivendicano la responsabilità dell'incidente e Jamie Stangroom è in missione per scoprire quale fra loro fu il vero idiota galattico. Lungo la strada intervisterà ed eseguirà test poligrafici sui sospettati, parlerà con i testimoni che hanno lavorato al film e infine con l'aiuto di una giuria (Kevin Smith, Chris Jericho, Ahmed Best, Greg Grunberg e altri) tenterà di smascherare il vero idiota galattico. Inoltre, Jamie farà anche visita alla fabbrica dove vennero realizzati gli abiti originali del film per provarne uno e intervistare quattro soldati della trilogia del sequel Disney (incluso John Boyega) per scoprire come sono cambiate le cose rispetto al film originale."

In calce all'articolo, potete trovare il frame del momento incriminato.

