Star Wars, svelata la data del film di Damon Lindelof: ma che fine ha fatto Taika Waititi?

In queste ore sono emerse ulteriori novità sul nuovo film di Star Wars di Damon Lindelof, con il famoso insider Jeff Sneider, il primo a riferire che il creatore di Watchmen e The Leftovers stava sviluppando un film della saga, che avrebbe riportato la data d'uscita scelta da Disney per il film.

Durante la nuova puntata del suo podcast The Hot Mic, Sneider ha spiegato che il film di Star Wars di Damon Lindelof - diretto dalla regista di Ms. Marvel Sharmeen Obaid-Chinoy - sarà molto probabilmente il prossimo episodio della saga in uscita nelle sale, e arriverà tutto il mondo il 19 dicembre 2025, una data precedentemente prenotata dalla Disney per un film Star Wars non ancora annunciato (dato che la saga di Star Wars si alternerà con quella di Avatar, che invece uscirà nei dicembre degli 'anni pari', 2022, 2026, 2026 e 2028): “Penso che andrà così. So che quella sarà la data d'uscita, per lo meno lo è attualmente. Per adesso hanno scelto il 19 dicembre 2025...Penso che sia un progetto interessante, e uscirà a Natale 2025".

Nel frattempo, un altro film di Star Wars che in realtà è stato annunciato ufficialmente dalla Lucasfilm, lo Star Wars scritto e diretto da Taika Waititi che in precedenza era stato indicato come 'prossimo episodio' ad arrivare nei cinema dopo The Rise of Skywalker, Sneider ha spiegato che il film di Taika Waititi è più in alto mare di quanto riportato finora, e arriverà dopo quello di Sharmeen Obaid-Chinoy e Damon Lindelof: “Il film di Taika Waititi aveva come data d'uscita quella del 19 dicembre 2025, ma basta leggere tra le righe di ciò che è successo in questi giorni per capire che ora il film di Lindelof avrà la priorità. Sicuramente il film di Damon erediterà quella data".

Staremo a vedere se le informazioni ottenute da Sneider risulteranno ancora una volta corrette: nel frattempo, continuate a seguirci.