Star Wars, che succede dopo l'addio degli sceneggiatori di Game of Thrones?

Il futuro del franchise Star Wars dopo l'imminente Episodio IX, L'Ascesa di Skywalker, non è ancora molto chiaro. Fino a poco tempo fa sembrava ci fossero fin troppi progetti in cantiere, ma poi l'annunciata trilogia degli sceneggiatori di Game of Thrones D.B. Weiss e David Benioff è saltata.

Anche i nuovi spin-off sul modello di Rogue One sono stati messi per il momento in standby, per cui si vive una strana sensazione di incertezza. I fan di Star Wars attendono notizie sulla trilogia di Rian Johnson. Sul progetto del regista di Gli Ultimi Jedi si è detto praticamente tutto e il contrario di tutto dall'inizio del 2019: a febbraio sembrava che Johnson si fosse allontanato dal progetto, e in estate una voce rivelatasi poco attendibile sosteneva che la nuova trilogia fosse ufficialmente stata abbandonata.

Lo stesso Rian Johnson aveva contribuito a confondere le acque, dichiarando a BANG Showbiz all'inizio dell'autunno: "Beh, vedremo. Sto ancora parlando con Lucasfilm, vedremo che succede. Ma sarei elettrizzato se dovesse succedere."

Queste dichiarazioni hanno allarmato la fan base, tanto che il regista ha successivamente corretto il tiro: "Ho detto 'se'? Oddio... Non ho alcun aggiornamento, ci sto ancora lavorando con Lucasfilm."

In questo momento, fino a prova contraria, possiamo dire che la trilogia di Rian Johnson è nei programmi, pur essendo ancora avvolta dal mistero. Non a caso, Disney e Lucasfilm hanno già fissato le date di uscita di tre nuovi film del franchise Star Wars (nei weekend pre-natalizi del 2022, 2024 e 2026), e ormai è chiaro che non saranno i progetti di Weiss e Benioff. Ma è altrettanto chiaro che i fan attendano al più presto notizie più dettagliate: del resto, anche secondo Mark Hamill Star Wars non è solo un film.