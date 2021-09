Star Wars, la straordinaria amicizia tra Mark Hamill e Harrison Ford in due foto iconiche

Sempre parecchio attivo sui social network e in particolare su Twitter, Mark Hamill ci ha tenuto a celebrare una volta di più la sua straordinaria amicizia con il collega Harrison Ford; lo ha fatto con due scatti iconici uno dei quali è tratto direttamente dal primo capitolo della saga di Star Wars ormai datato ben 45 anni fa.

Inserendosi nella celebre striscia di post che recitano "Come è iniziata" e "Come è finita", l'interprete di Luke Skywalker nella saga ha leggermente modificato la formula cambiandola in "Come è iniziata" e "Come sta proseguendo", riferendosi appunto alla sua pluridecennale amicizia con Harrison Ford. La prima foto, infatti, è tratta dal primo film di Star Wars (1977) in cui vediamo gli attori nei rispettivi panni di Luke Skywalker e Han Solo abbracciarsi dopo aver appena sconfitto la Morte Nera grazie al ritorno in extremis del contrabbandiere più famoso della galassia; il secondo scatto vede i due attori sul set della Nuova trilogia sequel (2015-2019) che li ha visti tornare nei ruoli a più di trent'anni di distanza dall'ultima volta ne Il ritorno dello Jedi (1983). Hamill è poi tornato a interpretare Luke Skywalker in The Mandalorian.

Recentemente, Mark Hamill aveva accettato una scommessa dei fan di Star Wars che gli chiedevano semplicemente di scrivere su Twitter il suo nome proprio. L'attore ha appunto scritto il suo nome diventando immediatamente virale sui social network.

Non è la prima volta che Mark Hamill si trova al centro di un tweet virale. Lo scorso 20 agosto la battuta a tema Star Wars di Hamill, su una signora anziana con un'aragosta che in uno scatto apparentemente sembra usare la Forza ricevette più di 100mila like su Twitter. Inoltre l'attore, 69 anni, è recentemente diventato virale anche su TikTok grazie ad un video con il cane Mabel, visto quasi sette milioni di volte, che ha ricevuto più di 1,5 milioni di like sulla piattaforma sulla quale Hamill ha accumulato un seguito di 2,2 milioni di utenti.